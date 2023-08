Da Aliminusa alla Juventus Under 17: gioia per il giovane Niccolò Rizzo

Il sindaco Panzarella: “Auguriamo a Niccolò di potere giocare nei migliori club e di calpestare l’erba degli stadi più importanti del mondo".

ALIMINUSA (PA) – Aliminusa gioisce per il trasferimento alla Juventus Under 17 di Niccolò Rizzo figlio di una coppia di concittadini residenti in Toscana. Niccolò, come ogni anno, è stato in paese lo scorso giugno per trascorrere una fetta delle sue vacanze con amici e parenti.

Al suo rientro a Siena dove vive arriva la lieta notizia che ha fatto piacere a tutta la cittadina della provincia di Palermo. Il sindaco Michele Panzarella ha personalmente incontrato i genitori del giovane calciatore, ancora ad Aliminusa in vacanza, per esternare le proprie congratulazioni a tutta la famiglia Rizzo e a Niccolò. Una famiglia che negli anni 90 si è dovuta spostare in toscana per ragioni di lavoro pur mantenendo il legame con il proprio paese dove ritorna anche varie volte l’anno.

La notizia del passaggio di Niccolò Rizzo, difensore centrale classe 2007, dalle giovanili del Siena alla Juventus Under 17 è stata una vera sorpresa per Aliminusa ma non per gli addetti ai lavori. Come scrive Juventusnews24.com, il giocatore era seguito da varie società ma a spuntarla è stata la Juve che ha battuto la concorrenza di Inter, Roma e Milan e anche il PSG. Alla fine, è anche prevalso l’amore di Rizzo per i bianconeri.

“Auguriamo a Niccolò – ha detto il sindaco Panzarella – di potere giocare nei migliori club e di calpestare l’erba degli stadi più importanti del mondo. Il paese di Aliminusa andrà sempre fiero per tutto ciò che farà. Lo aspettiamo in paese per festeggiare questo traguardo che sarà sicuramente un trampolino di lancio.”