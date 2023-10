Allarme bomba alla Reggia di Versailles, la Francia ripiomba nel terrore

Evacuazione in corso

PARIGI – Allarme bomba alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi, in Francia. In corso l’evacuazione delle persone presenti all’interno al momento dell’allarme. Questa mattina era toccato al museo del Louvre, e anche in questo caso era scattata l’evacuazione. Ricompare, quindi, l’incubo terrorismo in Francia, Paese che ha vissuto gli attacchi di matrice islamica del 2015.

Paura anche al Louvre

Il sabato di paura per i francesi prosegue. L’allarme bomba al Louvre ha fatto alzare ulteriormente il grado di vigilanza e ora tocca alla Reggia di Versailles. L’allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia transalpina.