Verifiche di sicurezza a bordo

Un volo dell’American Airlines, in volo da New York a Delhi, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l’aeroporto di Fiumicino, per una presunta segnalazione di allarme bomba.

Il volo AA292 atterrerà a breve allo scalo romano.

Come da procedura, scesi i passeggeri, seguiranno le verifiche di sicurezza a bordo del Boeing 787.