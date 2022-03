Allarme dell’Oms: stop troppo brutale alle misure anti Covid

Parla il direttore Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità

ROMA – Diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, hanno revocato troppo “brutalmente” le misure anti Covid e si trovano con un forte aumento dei casi legati alla sub variante BA2 di Omicron.

Lo ha detto il direttore regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge citando anche Germania, Francia e Regno Unito.

I dati Agenas mostrano un rialzo dei ricoveri in area medica in 14 Regioni, ma la media è ferma al 13%. Il ministro Costa: 92% di vaccinati ma 7 milioni senza booster. Nelle ultime 24 ore 96.365 contagi e 197 vittime. Speranza: “La pandemia non è finita, tenere la mascherina al chiuso”.