Alle elezioni comunali di Carini FdI lancia Rossella Covello

Russo: "Le forze del centrodestra convergano"

PALERMO – “In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Carini, Fratelli d’Italia, su indicazione del circolo locale e in raccordo con i vertici regionali, ha deciso di sostenere la candidatura civica di centrodestra di Rossella Covello”. Lo dice il senatore e coordinatore provinciale di FdI, Raoul Russo.

Russo: “Con Covello la giusta esperienza”

“Riteniamo che Rossella Covello, forte dell’esperienza maturata in consiglio comunale e del ruolo svolto, in maniera coerente all’opposizione, rappresenti una proposta credibile e in discontinuità con l’attuale amministrazione di centrosinistra guidata da Giovì Monteleone – prosegue Russo –. Una candidatura in grado di interpretare le esigenze del territorio anche grazie al sostegno di realtà politiche e sociali locali pronte a imprimere una svolta concreta alla futura amministrazione”.

Messaggio al centrodestra

“Auspichiamo che a questo progetto possano aderire tutte le forze del centrodestra e le realtà civiche presenti a Carini. La scelta di sostenere Covello, maturata anche dopo la rinuncia alla candidatura di Totò Monterosso, che a nostro avviso era un candidato autorevole, credibile e di esperienza, proprio per compattare la coalizione come chiedono gli elettori di Carini, si ripromette di accelerare un percorso di chiarezza nella composizione di un fronte unitario e alternativo al centrosinistra. Fratelli d’Italia sosterrà Rossella Covello nel dare alla città una nuova prospettiva, con un programma orientato a uno sviluppo reale del territorio”, conclude il senatore.

“È motivo di orgoglio per me e per la mia squadra essere sostenuta anche da un partito nazionale. Carini avrà un’immagine diversa, pronta per occupare il posto che merita nel panorama Italiano”, dice Covello.