 Il 2026 non è il 2022, Nomura rilegge il rischio energia per le banche centrali
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Il 2026 non è il 2022, Nomura rilegge il rischio energia per le banche centrali

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