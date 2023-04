Alle Regioni 20 milioni per fronteggiare le esigenze urgenti

Il fondo viene erogato per potenziare il sistema di Protezione Civile, ecco come saranno ripartite le cifre

È stato espresso parere favorevole dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza unificata di oggi per il rifinanziamento di dieci milioni di euro per l’anno 2022 e di dieci milioni di euro per l’anno 2023 riguardo al fondo di Protezione Civile. Il fondo viene erogato al fine di potenziare il sistema di Protezione Civile delle Regioni e degli Enti locali ed intervenire direttamente per fronteggiare le esigenze più urgenti.

Ecco la ripartizione del Fondo regionale di Protezione civile:

Abruzzo 780.071,60; Basilicata 603.116,92; Calabria 1.155.527,41; Campania 1.680.581,18; Emilia-Romagna 1.586.358,34; Friuli-Venezia Giulia 692.278,39; Lazio 1.501.335,35; Liguria 575.136,99; Lombardia 1.581.048,54; Marche 745.396,34; Molise 496.094,94; Piemonte 1.142.983,44; Puglia 991.046,74; Sardegna 954.141,90; Sicilia 1.500.267,21; Toscana 1.384.522,03; Umbria 622.926,13; Valle d’Aosta 695.530,17; Veneto 1.311.636,37.