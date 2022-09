Allerta gialla per mezza Sicilia, temporali in tutta l’Isola

Nelle zone indicate, così occorrerà osservare maggiore attenzione verso le conseguenze dei fenomeni climatici.

PALERMO – È una Sicilia per metà gialla quella delle previsioni per domani 21 settembre 2022. La cartina diffusa dalla Protezione civile informa che in tutta l’Isola sono previsti temporali e rovesci. Nella parte orientale dell’Isola e sulla costa della provincia di Palermo però a prevalere è il giallo. Nelle zone indicate, così occorrerà osservare maggiore attenzione verso le conseguenze dei fenomeni climatici.