Allerta latte, presenza di corpi estranei: 4 marchi ritirati dai supermercati

ROMA – Allerta latte sugli scaffali dei supermercati. Il ministero della Salute, per la presenza di corpi estranei, ha richiamato il Latte Verona, Fior di Maso, Giglio e Cappuccino Lovers. Si tratta di latte intero, omogeneizzato, pastorizzato a temperatura elevata venduto in bottiglie di plastica da un litro.

I lotti richiamati

Nel dettaglio: per il Latte Verona, prodotto per il Centro Lattiero Caseario Latte Verona S.c.a.r.l., il lotto interessato è il 15/05/25 B, che corrisponde alla data di scadenza indicata sulla bottiglia, così come per il Latte Fior di Maso prodotto per Ca Form srl e per il latte Giglio. Lotto numero 17/05/25 B invece per il latte Cappuccino Lovers.

Chi avesse acquistato precedentemente le confezioni con i numeri indicati non deve consumare il prodotto ma restituirlo al supermercato per sostituirlo o per avere il rimborso.

I rischi

Ma quali sono i rischi per la salute se si ingeriscono corpi estranei, non alimentari? Naturalmente aumentano se vengono assunti ingeriti in grandi quantità. Ma non vanno ignorati anche se si tratta di quantità minime. Per esempio nel caso del latte da non sottovalutare i danni al tratto gastrointestinale. La plastica o altri materiali infatti possono essere taglienti e possono danneggiare la mucosa dello stomaco e dell’intestino, causando irritazioni, infiammazioni fino a lesioni.

C’è poi il rischio concreto di soffocamento, soprattutto se i pezzi sono abbastanza grandi da incastrarsi nelle vie respiratorie dei bambini.

