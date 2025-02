Il sindaco raccomanda di non sostare vicino a corsi d'acqua

RIPOSTO (CATANIA) – Scuole e impianti sportivi chiusi, domani, in città, così come il cimitero e i parchi urbani. Lo ha deciso il sindaco di Riposto Davide Vasta, a seguito del bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile della Regione.

Il bollettino infatti prevede un livello di allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico e idraulico. La decisione del sindaco è contenuta in un’ordinanza sindacale. Il sindaco raccomanda di limitare gli spostamenti non essenziali.

Le precauzioni richieste dal Comune

E’ raccomandato inoltre di evitare di sostare vicino a corsi d’acqua e nelle zone a rischio allagamento. Dal Comune infine invitano a prestare la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili.