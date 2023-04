Allerta meteo arancione in Sicilia, domani scuole chiuse a Messina

Il bollettino della protezione civile per lunedì 3 aprile

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, per 24-36 ore, un avviso di allerta meteo arancione sul Messinese, sia tirrenico che ionico, e sul Palermitano. Sarà una giornata di maltempo estremo, anche con forti venti di tramontana.

Precipitazioni da sparse a diffuse

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie Sicilia occidentale.

Nevicate e venti forti

Nevicate al di sopra dei 1100-1300 m sui rilievi, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. Temperature massime in sensibile diminuzione.

Venti forti o di burrasca, prevalentemente dai quadranti settentrionali. Mari: da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione dalla sera; molto mossi il Tirreno e lo Ionio, dal pomeriggio localmente agitati.

Scuole chiuse nel Messinese: ecco dove

Molti sindaci di vari comuni in provincia di Messina stanno disponendo apposita ordinanza di scuole chiuse. Di seguito l’elenco dei Comuni che hanno adottato l’ordinanza: Roccalumera, Santa Teresa Riva, Letojanni.

Il sindaco di Roccalumera, Gaetano Argiroffi, invita la cittadinanza “a tenere comportamenti idonei per la salvaguardia della propria incolumità fisica: limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, evitando comunque strade di campagna o soggette a frane; non sostare sui ponti, lungo gli argini, le rive dei torrenti, in aree soggette a frane e/o a esondazioni anche in ambito urbano, vicino a cartelloni pubblicitari, alberature e tettoie leggere. In caso di mareggiata non sostare in prossimità della spiaggia. Spostarsi preferibilmente ai piani superiori delle abitazioni. Adottare ogni misura che risulti idonea alla tutela dell’incolumità delle persone e alla salvaguardia dei beni. In caso di necessità, contattare la Polizia Municipale al numero 3336296560”.

Anche Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva, ha predisposto la chiusura di tutti i plessi scolastici sul territorio comunale e invita la cittadinanza a “prestare la massima attenzione”.

Allerta gialla e arancione nelle altre regioni

Per domani è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.

Dalle prime ore di lunedì ci saranno venti da forti a burrasca su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici.

