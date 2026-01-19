Allerta meteo, l’Asp di Trapani: in ospedale solo per le emergenze

Si invita la cittadinanza a non ostare o transitare in prossimità di alberi ad alto fusto

TRAPANI – Allerta meteo, l’Asp di Trapani invita i pazienti a recarsi in ospedale solo per le emergenze sial il 19 sia il 20 gennaio.

“In considerazione dell’allerta meteo emanata dal dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana e delle susseguenti ordinanze sindacali – si legge in una nota -, considerato che nella Cittadella della salute di Erice Casa Santa e negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e Trapani insistono alberi ad alto fusto, la cui caduta potrebbe causare danni agli utenti e alle loro auto, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani invita la cittadinanza, il 19 e il 20 gennaio, a recarsi nei presidi sanitari solo in situazioni di emergenza, avendo comunque cura di non sostare e transitare in prossimità di alberi ad alto fusto”.