Allerta meteo, pioggia e temporali su diverse regioni dell’Italia

Il bollettino è stato diffuso dalla Protezione Civile

ROMA – Dalle prime ore di domani, giovedì 28 maggio, ci saranno temporali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

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