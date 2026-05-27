 Allerta meteo su diverse regioni siciliane
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Allerta meteo, pioggia e temporali su diverse regioni dell’Italia

METEO DOMENICA 22 MARZO
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Il bollettino è stato diffuso dalla Protezione Civile
IL BOLLETTINO
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ROMA – Dalle prime ore di domani, giovedì 28 maggio, ci saranno temporali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Lo indica un allerta meteo della Protezione civile.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

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