Forti temporali e venti di burrasca, ecco le decisioni dei sindaci

PALERMO – Allerta meteo rossa sulla Sicilia occidentale a partire dalla mezzanotte di domenica, e per tutta la giornata di lunedì, per le province di Trapani e per alcune zone del Palermitano, compreso il capoluogo di regione. L’allarme è della Protezione civile regionale. Un’allerta arancione è stata invece diffusa per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano.

Chiusura delle scuole

A Palermo il sindaco, Roberto Lagalla, ha chiuso le scuole. Sotto osservazione, quindi, soprattutto la provincia di Trapani. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e quello di Salemi, Domenico Venuti, hanno deciso la chiusura delle scuole. Venuti, via social, ha raccomandando ai propri concittadini la massima prudenza negli spostamenti. Altri Comuni, davanti all’allerta meteo, stanno scegliendo la stessa strada: niente scuola a Campobello di Mazara e a Mazara del Vallo, per decisione dei sindaci Giuseppe Castiglione e Salvatore Quinci. Previste precipitazioni di forte intensità e venti di burrasca nella parte ovest della Sicilia.

Scuole chiuse anche ad Agrigento

L’allerta per l’Agrigentino è arancione, ma il sindaco del capoluogo di provincia, Francesco Miccichè, ha deciso anche lui di chiudere le scuole della città dei templi. Analoga ordinanza anche a Sciacca, Castelvetrano, Partanna, Marsala, Porto Empedocle, Valderice, Carini, Montallegro, Balestrate, Trappeto, Alcamo, Bivona, Canicattì, Petrosino, Partinico, Terrasini, Montelepre e Borgetto.

