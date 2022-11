La situazione

PALERMO – Ancora intense precipitazioni e forte vento, con punte di 50 km/h, sulle isole Eolie, dove prosegue il blocco dei collegamenti marittimi. Le situazioni più difficili si registrano ad Alicudi, Filicudi e nella frazione di Ginostra, isolate ormai da quattro giorni e dove cominciano a scarseggiare alcuni beni di prima necessità. Nel pomeriggio, se le previsioni di un miglioramento delle condizioni meteomarine dovessero concretizzarsi, qualche mezzo proverà a salpare, dopo due giorni, da Milazzo, dove sono bloccati una cinquantina di eoliani, per Vulcano, Lipari e, probabilmente, Salina. Per tutte le altre isole e per la frazione di Ginostra non se ne parlerà prima di domani. Annullate tutte le corse mattutine degli aliscafi Liberty Lines che collegano anche le Egadi a Trapani. Continuano, quindi, le difficoltà sul fronte dei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori dovute al maltempo.

Allerta meteo

Anche per la giornata di oggi la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla. Il quadro sembra comunque in lieve miglioramento rispetto agli allagamenti e alle numerose chiamate ai vigili del fuoco registrati ieri in diverse zone della Sicilia.