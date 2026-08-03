 Allerta rossa per il caldo a Catania e Palermo: temperature previste
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Allerta rossa per il caldo a Catania e Palermo: le temperature previste

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L'avviso della Protezione civile
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PALERMO – Allerta rossa. Per domani 4 agosto 2026 per le città di Palermo e Catania è previsto un rischio di ondate di calore di livello 3 (colore rosso), con temperatura massima percepita di 37 gradi a Palermo e 39 a Catania.

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Lo rende noto la Protezione Civile.

Livello di “preallerta”, con pericolosità “media”, per quanto riguarda il rischio incendi: “Le condizioni meteo‐climatiche e l’umidità del combustibile vegetale – si legge nel bollettino – sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”.

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