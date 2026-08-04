 Meteo, allerta rossa a Palermo per il caldo: le previsioni
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Meteo, a Palermo scatta l’allerta rossa per il caldo: ecco quando

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Allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico per tutta la Sicilia
LE PREVISIONI
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La Sicilia si prepara ad affrontare un’altra giornata caratterizzata da temperature elevate e condizioni meteo da monitorare. Per martedì 5 agosto la Protezione civile regionale ha diffuso due distinti avvisi. Il primo riguarda le ondate di calore e il rischio incendi, il secondo segnala un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico estesa all’intero territorio regionale. A Palermo torna l’allerta rossa per il caldo, mentre sull’Isola resta alta l’attenzione anche per l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

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Allerta rossa a Palermo per le ondate di calore

L’avviso n. 163 della Protezione civile, valido dalla mezzanotte del 5 agosto e per le successive 24 ore, indica per Palermo un livello 3 (colore rosso) per il rischio legato alle ondate di calore. Per il capoluogo siciliano è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi. Un valore che colloca la città nel livello massimo di allerta previsto per questo tipo di fenomeni. Sul fronte degli incendi, invece, la Protezione civile segnala uno stato di preallerta, con un livello di pericolosità medio.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Accanto all’emergenza caldo, la Protezione civile ha pubblicato anche l’avviso n. 26216 relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il bollettino prevede allerta gialla su tutta la Sicilia, invitando alla massima attenzione in vista di possibili criticità legate all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti prudenti. Prestare attenzione soprattutto durante le ore più calde della giornata e nelle aree eventualmente interessate da fenomeni meteorologici improvvisi. Giovedì 6 agosto saranno 27 le città italiane col bollino rosso di allerta del ministero della Salute.

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