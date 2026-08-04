 Caldo record, giovedì 6 agosto bollino rosso in 27 città su 27 monitorate
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Caldo record, giovedì 6 agosto bollino rosso in 27 città

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Livello 3 di allerta massima
MINISTERO DELLA SALUTE
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ROMA – Record del caldo in Italia: se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del ministero della salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate.

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Dal nord al sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. Il bollino rosso indica infatti il Livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, che segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi. 

Domani, le città in rosso saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari. Messina e Reggio Calabria avranno invece il bollino arancione. Giovedì 6 agosto anche Messina e Reggio Calabria passeranno al bollino rosso. 

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