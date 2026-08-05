Temperatura percepita fino a 36 gradi

Palermo resta in allerta rossa anche per mercoledì 6 agosto. La Protezione civile regionale conferma il livello massimo di allarme per le ondate di calore nel capoluogo, dove la temperatura massima percepita raggiungerà i 36 gradi. Contestualmente è stata diramata un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valida per l’intera Sicilia. I nuovi avvisi, validi dalla mezzanotte di giovedì 6 agosto e per le successive 24 ore, invitano a mantenere alta l’attenzione sia per il caldo intenso sia per l’evoluzione delle condizioni meteorologiche sull’Isola.

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Palermo ancora in allerta rossa

L’avviso n. 164 della Protezione civile, dedicato al rischio incendi e alle ondate di calore, conferma per Palermo un livello 3 (colore rosso), il massimo previsto per questo tipo di emergenza. Per la giornata di giovedì 6 agosto è prevista una temperatura massima percepita di 36 gradi, valore che mantiene elevato il livello di attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per quanto riguarda il rischio incendi, il bollettino indica una situazione di preallerta, con una pericolosità classificata come media.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

La Protezione civile ha diffuso anche l’avviso n. 26217 relativo al rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Il documento prevede allerta gialla su tutta la Sicilia per giovedì 6 agosto, richiamando l’attenzione sulla possibilità di criticità legate alle condizioni meteorologiche. Le autorità invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti, prestando particolare attenzione sia agli effetti delle ondate di calore sia alle eventuali variazioni del quadro meteorologico previste nelle prossime ore. In definitiva, il caldo asfissiante non molla la presa: ecco fino a quando,