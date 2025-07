Alligator Alcatraz, trasferiti a Miami i due italiani detenuti in Florida

La Farnesina: “Verifiche sulle condizioni sanitarie”

PALERMO – Sono stati trasferiti nel centro Ice di Krome, a Miami, Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa, i due italiani finiti per alcuni giorni nel carcere per migranti noto come “Alligator Alcatraz”, nel cuore delle Everglades in Florida. Lo ha reso noto la Farnesina, spiegando che il trasferimento è stato possibile grazie all’intervento del Consolato italiano a Miami.

Le condizioni di detenzione

I due connazionali erano stati rinchiusi in una struttura descritta come “disumana”: “Trentadue in una gabbia”, avevano raccontato i familiari, parlando anche di udienze con “catene ai piedi e alle mani”. Le autorità italiane hanno chiesto una verifica accurata delle condizioni sanitarie nel centro di detenzione statunitense. Uno dei due italiani aveva parlato apertamente di “campo di concentramento”.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, i familiari dei due detenuti hanno già versato denaro sui cosiddetti detainee account, carte prepagate a disposizione dei reclusi per spese consentite, tra cui il biglietto aereo per il rientro in Italia, compatibilmente con l’autorizzazione delle autorità americane.

Per Mirabella Costa, originario di Fiumefreddo, gli effetti personali sono stati già consegnati al centro Ice di Krome e saranno custoditi fino a quando il giovane potrà lasciare gli Stati Uniti. Dovrà però comparire davanti a un giudice dell’immigrazione che valuterà i reati a lui contestati.

Il passaporto rinnovato

Artese, invece, potrebbe essere rimpatriato molto presto. Aveva il passaporto scaduto, ma grazie all’intervento del Consa Florida. Questo potrebbe accelerare le procedure di espulsione.

Il caso dei due connazionali ha suscitato allarme anche per le condizioni denunciate all’interno del centro di detenzione. Il carcere, circondato da alligatori e pitoni, è considerato uno dei più duri per i migranti irregolari negli Stati Uniti.

La madre di Mirabella Costa

“Il consolato mi ha informato del trasferimento di mio figlio dall’Alligator Alcatraz al centro Ice di Krome. Non ho parlato con lui, ma spero che la vicenda si possa concludere presto”. L’ha detto Rosanna Mirabella Costa, la mamma di Gaetano Cateno Mirabella Costa