Alluvione in Emilia-Romagna, il maltempo concede una tregua di 48 ore

Si aggrava il bilancio. Oggi la premier Meloni visiterà le zone alluvionate

1' DI LETTURA

BOLOGNA – Il maltempo che si è spostato ad occidente, colpendo Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria, a partire da oggi concede una tregua di 48 ore alla Romagna. “Domenica e lunedì – spiega il climatologo e direttore del Consorzio Lamma-Cnr, Bernardo Gozzini – la Romagna sarà risparmiata dalle precipitazioni, mentre da martedì si prevedono nuove piogge sparse, anche purtroppo nelle zone alluvionate. Per due giorni, comunque, splenderà il sole e le temperature saranno in rialzo”. Da mercoledì, spiega Gozzini, “non sono esclusi altri rovesci, ma è una tendenza tutta da confermare”.

Allerta rossa su parte dell’Emilia Romagna

Nel bollettino emesso ieri la Protezione civile ha confermato anche per oggi, 21 maggio, l’allerta rossa e arancione su parte dell’Emilia Romagna. In particolare allerta rossa per rischio idraulico su pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, per rischio idrogeologico su collina bolognese, alta collina romagnola. Allerta arancione per rischio idraulico su pianura modenese di Secchia e Panaro, collina bolognese, alta collina romagnola, per rischio idrogeologico su montagna bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, montagna romagnola.

Rientro anticipato per la premier Meloni

La premier Meloni anticipa il rientro dal G7 di Hiroshima e oggi visiterà le zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Martedì in Cdm i provvedimenti per le zone colpite, le risorse si trovano”, ha annunciato.

In totale sono circa cento i Comuni coinvolti, quattordici le vittime e oltre 36 mila gli sfollati. Ieri un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l’Enel è precipitato, 4 i feriti, di cui due in gravi condizioni.