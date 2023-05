Allerta rossa a Catania e Messina: il maltempo sferza la Sicilia orientale

Oltre 100 interventi dei Vigili fuoco

Il maltempo continua a flagellare la Sicilia orientale. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana ha diramato un avviso di allerta meteo rossa (criticità massima) per la serata di oggi e l’intera giornata di domani, domenica 21 maggio, per la provincia di Messina e la zona ionica della provincia di Catania. Sarà allerta arancione sul resto della Sicilia.

Venti da forti a burrasca

Previsti venti da forti a burrasca. Mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o temporali. I fenomeni – si legge nel bollettino della Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Danni causati dal maltempo

Sono oltre cento gli interventi dei vigili del fuoco nel versante orientale dell’isola per danni causati dal maltempo con alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa.

Mareggiate alle Eolie, il sindaco di Lipari attiva il Coc

Alla luce dell’emergenza mareggiate alle Eolie, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha attivato il Centro operativo comunale, in forma ridotta, per monitorare la situazione sul territorio e predisporre, tempestivamente, gli interventi necessari.

Oltre alla chiusura al traffico, a Lipari, di diverse arterie costiere è stata disposta anche l’interdizione della viabilità nella zona porto dell’isola di Vulcano, investita dalla mareggiata che ha anche distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo aliscafi e danneggiato la struttura esistente. Ricognizioni sono in corso su tutto il territorio comunale di Lipari e in quelli dei Comuni dell’isola di Salina.

Allerta rossa, scuole chiuse nel Catanese

A Catania e ad Acireale il commissario straordinario Piero Mattei e il sindaco Stefano Alì hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Sospese le attività didattiche per evitare i rischi connessi agli spostamenti. Restano chiusi i parchi comunali, il giardino Bellini e i cimiteri. Ad Acireale chiusa villa Belvedere e annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio.

Riapre la carreggiata A19 in direzione Catania

Riaperta al traffico la carreggiata in direzione Catania e in direzione Palermo, ripristinata la regolare viabilità.

A Sciacca rinviata la sfilata del Carnevale per la pioggia

A causa dell’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Protezione civile, a Sciacca, in provincia di Agrigento, è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani. La decisione è stata assunta dagli enti organizzatori, in accordo con le stesse maestranze, che negli ultimi giorni hanno assemblato i carri allegorici in concorso.

L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.