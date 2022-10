Alma Patti, tante ex nell’esordio casalingo contro la Aran Cucine Roseto

Archiviata con grandi motivazioni la sconfitta di Battipaglia le pattesi ospiteranno un'altra ottima esordiente del campionato di Serie A2

PATTI (ME) – Esordio al PalaSerranò per l’Alma Basket Patti del presidente Scarcella, impegnata sabato 15 ottobre contro una Panthers Roseto dalle tante ex.

Archiviata con grandi motivazioni la sconfitta di Battipaglia, le pattesi ospiteranno un’altra ottima esordiente del campionato di Serie A2, l’Aran Cucine, già in grado di vincere e convincere dalla prima contro Vigarano. Lombardo, Manfrè, Micovic e Dell’Orto le ex di una gara che promette spettacolo.

“Ho visto la squadra impegnata totalmente, mentalmente fisicamente, per questo abbiamo fatto un’ottima settimana di allenamento e compiuto passi in avanti – spiega coach Mara Buzzanca -. Sono serena ed il gruppo è tranquillo nonostante questo incontro non sia semplice. Ho visto la buona prestazione delle nostre avversarie contro Vigarano, sono partite bene contro una squadra blasonata. Vogliamo dargli filo da torcere e faremo di tutto per portare a casa i due punti”.

Alma Basket Patti contro Aran Cucine Roseto sarà diretta dagli arbitri Lanoci e Giovagnini con palla a due prevista alle ore 20. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Alma Basket con telecronaca di Daniele Straface.