Alma Patti, trasferta a Milano per il memorial “Stefano Moretti”

La compagine siciliana è una delle quattro formazioni di Serie A2 che si sfideranno nel quadrangolare organizzato al Pala “Aldo Giordani”

1' DI LETTURA

PATTI (ME) – Sanga Milano, Amatori Savona, Basket Costa Masnaga e Alma Basket Patti. Saranno queste le quattro formazioni di Serie A2 che si sfideranno nel quadrangolare organizzato al Pala “Aldo Giordani” di Milano in occasione del 2° memorial “Stefano Moretti”. Baskin e basket giovanile (U15 Elite) completeranno il tabellone delle categorie impegnate nel memorial, che sarà a tutti gli effetti “una giornata di inclusione, competizione, agonismo e pallacanestro”, così come si legge nel comunicato che anticipa l’evento.

La trasferta in Lombardia rappresenta per l’Alma il terzo appuntamento ufficiale prima dell’inizio del campionato e l’opportunità di giocare altri due incontri preziosissimi per testare la condizione fisica e tecnico-tattica. La formazione pattese volerà verso Milano sabato 24 settembre al mattino per giocare alle ore 19 contro Costa Masnaga. Nella stessa giornata alle 16:30 le padrone di casa del Sanga affronteranno Amatori Savona.

“La presenza dell’Alma al Trofeo Moretti è un evento storico per noi – spiega il presidente Attilio Scarcella -. Sicuramente sarà un banco di prova importante in vista del campionato. Dal punto di vista societario siamo felici di essere stati invitati a prendere parte a questa importante manifestazione e speriamo in un prossimo futuro di poter rinnovare l’invito a squadre come Milano ed altre qui in Sicilia, per disputare insieme a noi e sui nostri campi un trofeo che l’Alma, nel corso della prossima stagione, si impegnerà ad istituire. Faccio un grande in bocca al lupo alle mie giocatrici, alle atlete che parteciperanno a questo trofeo e soprattutto un in bocca al lupo a tutte le società che quest’anno parteciperanno al campionato di Serie A2”.