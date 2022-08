Alma Patti, tre conferme nel roster di coach Buzzanca

"Importante il lavoro di tecnici e preparatori"

PATTI (ME) – Annunciato già sui social l’arrivo di Rebecca Francia, giovane pivot classe 2002, 186 cm, proveniente da Casale Monferrato, impegnata la scorsa stagione nel Girone Nord con Castelnuovo Scrivia (ha disputando anche i campionati under 18 e Serie B), Serena De Lise integrerà il reparto lunghe pattesi anche nella stagione 2022-2023.

Nazionale italiana under 15, negli ultimi sei mesi non ha più smesso di vestire la maglia Azzurra, trovando posto in pianta stabile nel roster delle azzurrine. Classe 2007, alta 190 cm, figlia d’arte, De Lise fa parte della vivaio pattese e troverà ancora spazio in Serie A2 come le confermate Angelica Bardarè, classe 2005, guardia, alta 1.75 e Alice Gregorio, classe 2005, playmaker, alta 1.60.

“E’ inutile dire quanto sia importante il lavoro dei tecnici e dei preparatori, finalizzato a far rendere al meglio tutte le ragazze, che potremo inserire man mano nel corso delle partite e per tutta la stagione 2022/2023 – ha dichiarato il coach Mara Buzzanca -. Allo stesso tempo saremo impegnati nei campionati under 15, under 17 e Serie C, per far aumentare le quotazioni del nostro vivaio.”