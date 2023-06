Almaviva, Barbagallo e Chinnici (Pd): ‘Fare chiarezza, è un massacro sociale’

L'intervento del segretario regionale del Pd Sicilia e della deputata regionale dem

1' DI LETTURA

PALERMO – “Garantire l’applicazione corretta della clausola sociale è di vitale importanza a evitare qualsiasi forma di speculazione a discapito dei soggetti più fragili e più complessivamente delle lavoratrici e dei lavoratori Almaviva della commessa Trenitalia”.

Lo dicono il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e la deputata regionale dem Valentina Chinnici sulla vicenda che riguarda i lavoratori Almaviva della commessa Trenitalia per la quale nei giorni scorsi vi è stato un incontro informale tra le organizzazioni sindacali territoriali di Palermo e i dirigenti della III sezione – Crisi di impresa e riqualificazione del territorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Occorre chiarezza sulla vicenda che si sta trasformando – affermano Barbagallo e Chinnici – oltre che in un massacro sociale, in un passepartout per scardinare l’intero settore colpendo la parte più fragile, i lavoratori”.

Dai sindacati proviene la richiesta di un intervento urgente da parte del Mimit affinché possa convocare un tavolo ministeriale coinvolgendo le parti sociali e le aziende Comdata e Trenitalia al fine di trovare una soluzione alla vertenza.

Sulla vicenda Barbagallo, deputato nazionale, ha depositato una interrogazione al ministro delle imprese e del Made in Italy; e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per valutare una proroga o un invito al ripensamento da parte delle aziende coinvolte.