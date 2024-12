Almaviva, parla l’azienda: “Servono risposte coerenti con le norme”

La vertenza

PALERMO – “Ad un anno dall’Accordo sottoscritto in sede istituzionale da azienda, organizzazioni sindacali, ministeri e Regioni competenti riferito alla cessazione delle attività della società Almaviva Contact, a poche ore dalla scadenza della procedura, è stata ventilata solo oggi dalla Regione Siciliana l’ipotesi di un progetto sottoposto ai ministeri di riferimento per l’assorbimento di una parte dei lavoratori interessati”. Lo si legge in una nota di Almaviva Contact.

“Considerato che tale ipotesi non era mai stata avanzata nei periodici e molteplici incontri svolti nel corso dell’anno, l’azienda ritiene ineludibile e urgente che nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti vengano chiarite le condizioni fondamentali per accertarne credibilità e solidità – ancora la nota diffusa dopo la proposta arrivata dalla Regione Siciliana -. Del progetto non si conoscono i tempi, che debbono necessariamente essere stringenti dopo l’anno già trascorso, le modalità di realizzazione, a partire dalla immediata identificazione del soggetto che assumerà le risorse”.

“Allo stesso modo, in relazione alla possibilità di utilizzo di un ammortizzatore sociale conservativo, finora esclusa dallo stesso ministero del Lavoro, va formalmente verificata la legittima disponibilità e garantita certezza e immediatezza di utilizzo, tenendo presente l’onere che ne deriverebbe sia per le risorse pubbliche che aziendali”, ancora la nota.

“Tali tematiche cruciali ancora del tutto generiche non possono che trovare risposte puntuali e in coerenza con la normativa vigente nel prossimo incontro programmato il 3 gennaio, per rendere possibile il quale l’azienda, certa dell’impegno delle Istituzioni interessate, si è resa disponibile al prolungamento della procedura”, conclude l’azienda.