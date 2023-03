Almaviva, sit-in a Palermo davanti alla sede dell’assessorato

Gli operatori del servizio "1500" chiedono garanzie per il futuro

1' DI LETTURA

PALERMO – La protesta delle lavoratrici e dei lavoratori Almaviva non si arresta. Questa mattina i lavoratori del call center terranno un sit-in a partire dalle 9:30 davanti alla sede dell’Assessorato Attività Produttive ed economiche e del Lavoro di via Ugo La Malfa a Palermo. Lo annunciano Le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl.

I sindacati: “A rischio il futuro occupazionale di centinaia di famiglie”

“Chiediamo un intervento immediato da parte del Comune di Palermo e degli Assessori deputati alle Attività Produttive ed Economiche e al Lavoro – si legge in una nota sindacale – affinché si rendano parte attiva della vertenza di Almaviva Contact che, sul nostro territorio sta mettendo a serio rischio il futuro occupazionale di centinaia di famiglie e la sicurezza delle piazze. La città di Palermo che già versa in condizioni critiche non può permettersi altra disoccupazione e precarietà. Invitiamo tutte le lavoratrici, i lavoratori ed i cittadini palermitani – concludono le organizzazioni sindacali – a partecipare attivamente a tutte le azioni di lotta che il Sindacato metterà in campo per la difesa dei posti di lavoro nel nostro territorio”.

(Foto di repertorio)