Altro Catania inguardabile: la Turris vince 2-1 e si prende i tre punti

Ancora una brutta battuta d'arresto per i rossoazzurri

CATANIA – Profondo rossazzurro! Il Catania cade per 2-1 anche a Torre del Greco e vede avvicinarsi pericolosamente la zona play-out con i corallini adesso a sole tre lunghezze. I campani hanno la meglio grazie a due perle, nel primo tempo, dell’esuberante Jallow… abile a sorprendere l’insufficiente retroguardia etnea. Poi, in un secondo tempo giocato per buona parte in superiorità numerica, il Catania riesce solo a dimezzare lo svantaggio.

Avvio da incubo

Primo tempo da incubo per gli ospiti che, dopo un’indecisione fatale al momento di concludere in porta, perde quasi subito per un malore Marsura sostituito da Cicerelli. La Turris gioca meglio, con più grinta e le azioni dei corallini sono ficcanti e manovrate. La formazione etnea è, invece, lenta e prevedibile e Jallow la punisce dopo 22 minuti quando raccoglie un preciso assist di Scaccabarozzi, approfitta dell’ennesima indecisione di Celli e batte facilmente Furlan con una conclusione da pochi metri. La reazione rossazzurra si esaurisce con un bel tentativo a giro di Cicerelli che Marcone sventa in tuffo. La Turris non molla la presa e, poco prima dell’intervallo, raddoppia con Jallow che firma la sua doppietta sfruttando un’azione confusa, successiva a calcio d’angolo: l’attaccante campano è abile nel controllo di sinistro e la conclusione di destro che determina il 2-0. Col Catania letteralmente in bambola…i padroni di casa potrebbero addirittura triplicare dopo un’incertezza tra Bouah e Furlan ma, stavolta, Kontek riesce a respingere il pallone quasi sulla linea di porta.

Cambi e ripresa

Nella ripresa, Zeoli cerca di rivitalizzare i suoi con alcuni cambi. Peralta e Cianci si danno un gran da fare mentre Cocetta lascia la Turris in inferiorità numerica per doppia ammonizione. I rossazzurri riescono ad accorciare le distanze proprio con un’azione iniziata da Peralta e finalizzata da Cianci che devia il pallone in rete con una precisa deviazione aerea. Nel finale il Catania stringe gli avversari nella loro metà campo ma Marcone si disimpegna abilmente sui tentativi di Cicerelli e Cianci con Peralta che manca il bersaglio di un niente. La Turris bada soprattutto a perder tempo e, alla fine, esulta per un successo importantissimo in chiave salvezza. Adesso il Catania rischia davvero!

Tabellino

Stadio “Amerigo Liguori” – di Torre del Greco/domenica 24 marzo 2024 – ore 14,00

14^ giornata di ritorno/Serie C girone C – 2023-2024

TURRIS – CATANIA 2-1

TURRIS (3-4-3) –Marcone, Esempio, Franco (k), Cocetta, D’Auria (dal 14°s.t. Panelli), Maestrelli, Saccani, Scaccabarozzi, Contessa, Jallow (dal 25°s.t. De Felice), Maniero (dal 21°s.t. Cesarini).

A disposizione: Iuliano, Pagano, Serpe, Onda, Clemente, D’Alessio, Nicolao, Ricci, Cumi, Siega, Giannone, Pavone, Nocerino.

Allenatore: Leonardo Menichini.

CATANIA F.C. (4-3-3) – Furlan, Bouah (dal 23°s.t. Chiarella), Castellini (k), Kontek, Celli, Zammarini, Quaini (dal 32°s.t. Ndoj), Welbeck (dal 1°s.t. Cianci), Chiricò (dal 1°s.t. Peralta), Di Carmine, Marsura (dal 19°p.t. Cicerelli).

A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Curado, Haveri, Costantino.

Allenatore: Michele Zeoli.

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Franco Iacovacci (Latina) e Glauco Zanellati (Seregno).

Quarto uomo: Gabriele Scatena (Avezzano).

Reti: 22°p.t. Jallow (TUR); 43°p.t. Jallow (TUR); 27°s.t. Cianci (CT).

Ammoniti: Esempio (TUR); Cianci (CT); Cocetta (TUR); Celli (CT); Quaini (CT).

Espulsi: 11°s.t.Cocetta (TUR)

Cronaca

Primo tempo (2-0)

2° sforbiciata di Scaccabarozzi che si perde alta sulla traversa;

4° Chiricò serve in profondità Marsura che non tira di prima intenzione favorendo il recupero di un difensore;

16° s’infortuna Marsura: al suo posto subentra Cicerelli (19°);

20° sullo spiovente dalla bandierina… Furlan riesce a smanacciare appena in tempo;

22° Turris in vantaggio: Scaccabarozzi pesca in area Yallow che stoppa il pallone e lo spedisce in rete: 1-0 !

24° Catania vicino al pareggio: conclusione a giro di Cicerelli che Marcone devia in angolo con un gran balzo!

32° schema su punizione con conclusione altissima di Celli;

36° gran tiro di Franco che sibila a lato di poco;

42° punizione da posizione invitante per la Turris: il tiro di Franco viene deviato in corner dalla barriera etnea;

43° raddoppio della Turris: sul cross dalla bandierina… batti e ribatti con palla che finisce ancora sui piedi di Yallow che rientra col sinistro e conclude imparabilmente col destro in mezzo all’imbambolata retroguardia rossazzurra: 2-0 !|

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° Turris vicino al tris: corto retropassaggio di Bouah per Furlan che perde palla e Yallow che riesce a trovare il varco giusto ma, stavolta, Kontek salva sulla linea!

49° un primo tempo da incubo per il Catania si chiude col doppio vantaggio corallino.

Secondo tempo (2-1)

1° nel Catania, Cianci e Peralta sostituiscono e Welbeck e Chiricò;

8° Celli ci prova dalla distanza: Marcone para facilmente;

11° espulso Cocetta: doppia ammonizione per fallo su Cianci. Turris in 10 uomini!

12°punizione di Cicerelli: centrale;

13° gran colpo di testa di Cianci: Marcone ci arriva e alza in angolo;

14° nella Turris, Panelli subentra a D’Auria;

16° Catania vicino al gol: Cianci si gira bene ed indirizza il pallone verso l’angolino più lontano ma Marcone ci arriva!

21° nella Turris, Cesarini prende il posto di Maniero;

23° nel Catania, Chiarella sostituisce Bouah;

25° nella Turris, Jallow lascia il posto a De Felice;

27° il Catania dimezza lo svantaggio: azione insistita di Peralta sul cui cross Cianci è lesto a deviare in rete di testa. 2-1 !

32° nel Catania, Ndoj subentra a Quaini;

33° Furlan sbaglia il rinvio… colpendo Scaccabarozzi che rimane contuso a terra;

39° Marcone alza in angolo il colpo di testa di Cicerelli;

40° sul cross di Chiarella… Cicerelli colpisce di testa ma Marcone blocca in tuffo;

45° concessi 6 minuti di recupero;

46° Cianci non riesce a deviare da due passi;

49° diagonale di Peralta che esce di pochissimo;

51° Vince la Turris. Il Catania sprofonda!

[Foto Catania Fc]