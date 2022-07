Amat, a breve il pagamento degli stipendi di giugno

La Fit Cisl tiene alta l'attenzione e chiede l'adeguamento del contratto di servizio

1' DI LETTURA

PALERMO – “Abbiamo avuto notizia dalla Tesoreria del Comune di Palermo della firma del mandato per il pagamento degli stipendi di giugno dei lavoratori di Amat nei prossimi giorni, ma resta la nostra preoccupazione sul futuro di questa azienda del quale, speriamo, di poter discutere presto con il neo sindaco di Palermo”. Ad affemarlo è Salvatore Girgenti segretario aziendale Fit Cisl Palermo.

“Occore adeguare il contratto di servizio alle esigenze dei cittadini di avere un trasporto adeguato ed efficiente; dare immediata efficacia al piano di risanamento dal quale dipende il future di Amat e dei suoi lavoratori: completare l’organico degli autisti con lo scorrimento della graduatoria esistente. Ed è fondamentale definire il contenzioso economico con il Comune di Palermo su Tosap e Tari. Non è più tollerabile che circa 60 mezzi ogni giorno restino fermi in rimessa per carenza di autisti, così non si fa altro che offrire un servizio inadeguato, si percorrono allo stesso tempo pochi kilometri determinando dunque un danno notevole alle già disastrate casse dell’azienda”, conclude Girgenti.