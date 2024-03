Amat, bilancio 2022 in negativo di oltre 21 milioni: sindacati preoccupati

La società di trasporto pubblico chiude in perdita

PALERMO – “La notizia, ormai attesa, della chiusura del bilancio 2022 in negativo di 21,7 milioni di euro acuisce in modo gravissimo le preoccupazioni dei lavoratori dell’azienda Amat di Palermo“, lo afferma, in una nota, la commissaria straordinaria Uiltrasporti Sicilia, Katia Di Cristina.

“Nonostante i continui rinvii – ha continuato Di Cristina -, non è stata fatta alcuna chiarezza sui 12 milioni del famoso ‘vuoto per pieno’ con cui il governo nazionale, nel periodo pandemico, aveva garantito la funzionalità economica di tutte le aziende del trasporto pubblico locale su tutto il territorio italiano”.

Per Carlo Cataldi, coordinatore regionale lavoro privato del settore trasporti dei Cobas, “un altro dei problemi è rappresento dal tram. Si tratta di un servizio strutturalmente in perdita che crea un deficit annuale di 6 milioni di euro. All’azienda vengono concessi ristori per 5 euro a chilometro di servizio effettuato mentre nel resto d’Italia sono 13 euro. E gli incassi derivanti dalla Ztl sono lontani dal compensare le perdite. Siamo preoccupati per il futuro dell’azienda e dei suoi 1.300 dipendenti. Il capitale sociale dell’Amat nel corso degli anni diminuisce sempre di più”.

Per l’8 aprile è previsto lo sciopero dei lavoratori dell’azienda trasporti.