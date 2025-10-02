Saranno assunti a tempo indeterminato full time

PALERMO – L’Amat, la società di trasporto pubblico del comune di Palermo, ha avviato un concorso per l’assunzione di 50 autisti, a tempo indeterminato, full-time, come stabilito dalla delibera adottata dal consiglio di amministrazione della società nella seduta dell’11 settembre 2025.

I requisiti richiesti per partecipare

Per la partecipazione alla selezione è necessario che gli aspiranti candidati posseggano dei requisiti, tra questi avere un’età superiore a 18 anni e non avere superato il limite di età pensionabile previsto per gli autoferrotranvieri; possedere la cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’UE, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea; iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Chi vorrà partecipare al concorso dovrà avere, come titolo di studio, almeno il diploma e possedere la patente di guida ‘DE’ con un residuo non inferiore a 15 punti e del certificato di abilitazione professionale CQC persone con un residuo non inferiore a 15 punti, entrambi in corso di validità.

I requisiti, devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda a pena di esclusione e devono perdurare sino al momento della stipula dei contratti di assunzione. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti, in qualsiasi fase della selezione, comporterà l’esclusione dalla selezione stessa e/o dalla graduatoria finale.

Come presentare la domanda per il concorso Amat

La domanda di partecipazione alla selezione del concorso, che dovrà essere sottoscritta utilizzando lo schema pubblicato sul sito dell’Amat, allegando i documenti richiesti, dovrà essere inviata tramite Pec personale del candidato, esclusivamente in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica amat.segrgen@pec.it entro e non oltre le ore 23:59:00 del giorno 22 ottobre 2025, farà fede l’orario indicato nella PEC di avvenuta consegna. Sull’oggetto della PEC andrà scritto “SELEZIONE n.50 O.E.”.

Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 15,00 (quindici/00) sul conto corrente bancario intestato a “Amat Palermo S.p.A. Socio Unico Comune di Palermo” IBAN IT49A0306904630100000046111, Banca Intesa SANPAOLO S.p.A., specificando nella causale “SELEZIONE n. 50 O.E.” – Codice Fiscale – Cognome e Nome”.

La prova pratica

I candidati saranno sottoposti ad una prova pratica consistente in una prova di guida di autobus di Amat per cui è previsto il possesso della patente DE per la guida di autosnodati, in ambiente di autoparco aziendale e/o di circolazione stradale urbana, secondo un percorso stabilito dalla Commissione Esaminatrice. La prova pratica potrà esser videoregistrata mediante utilizzo di appositi strumenti per la registrazione audiovisiva.

L’esame sarà volto a verificare il grado di abilità e di padronanza tecnica alla guida del veicolo da parte del candidato.

Alla prova pratica sarà attribuito un massimo di punti 80 e la idoneità si intenderà conseguita al raggiungimento di un punteggio non inferiore a 48.

Inoltre, la Commissione esaminatrice può disporre la prova preselettiva, consistente in un test a risposta multipla, qualora il numero delle domande ammesse superi le 350 unità, al fine di garantire una più equa ed efficiente valutazione dei candidati. Il test avrà ad oggetto le normativa e nozioni relative alle patenti di guida; disciplina e requisiti per l’acquisizione della C.Q.C.; conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano e anche la segnaletica ed il codice della strada.

