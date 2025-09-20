Chiesta risposta scritta e un dibattito in aula

ACI CASTELLO (CATANIA) – “In seguito alla segnalazione di numerosi cittadini residenti a Ficarazzi, ho protocollato un’interrogazione comunale per fare chiarezza sull’installazione di una nuova antenna per telecomunicazioni in via Madonna del Soccorso”.

Il consigliere comunale Gaetano Muzzio annuncia così l’atto ispettivo presentato al Comune. Chiede una risposta scritta e il dibattito in aula. “La preoccupazione principale riguarda la possibile sommatoria delle emissioni elettromagnetiche, considerando che nelle vicinanze è già presenti un altro impianto”, spiega ancora Muzzio.

I controlli chiesti all’Arpa

“Ritengo fondamentale garantire la tutela della salute pubblica e la trasparenza amministrativa. Per questo motivo – prosegue – ho richiesto formalmente all’ARPA Sicilia di effettuare controlli tecnici e monitoraggi ambientali, al fine di verificare che i livelli di esposizione siano pienamente conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente”.

“L’obiettivo – conclude – è fornire risposte concrete ai cittadini e assicurare che ogni intervento sul territorio avvenga nel rispetto dei criteri di sicurezza e sostenibilità. Resto a disposizione per incontrare cittadini”.