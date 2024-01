Ambulanza colpisce una buca e accade l’impensabile: uomo dichiarato morto si risveglia

La famiglia aveva già organizzato i funerali e la cremazione

INDIA – Un uomo dichiarato morto, si risveglia in ambulanza durante un urto del mezzo contro una buca. Darshan Singh Brar, un paziente di 80 anni in India, è stato erroneamente dato per deceduto solo per “resuscitare” in modo sorprendente durante il trasporto per la sua cremazione.

Uomo dichiarato morto si risveglia: la dinamica

Il signor Brar, dopo essere stato ricoverato in ospedale per alcuni giorni, è stato dichiarato morto dai medici. La famiglia aveva già organizzato i funerali e la cremazione, ma durante “l’ultimo viaggio” in un’ambulanza privata, si è verificato un evento inaspettato: l’ambulanza ha colpito una buca, causando un movimento della mano dell’anziano.

Il nipote di Brar, presente nell’ambulanza, ha notato il movimento e ha chiesto immediatamente di controllare il battito cardiaco, che, a sorpresa, era ancora presente. Brar è stato trasportato prontamente all’ospedale e attualmente si trova in terapia intensiva, in condizioni critiche. I medici del secondo ospedale hanno confermato che Brar respirava e aveva un battito cardiaco al momento del suo arrivo. “Non sappiamo cosa sia successo nell’altro ospedale, se si sia trattato di un errore tecnico o di altro”, hanno dichiarato.

La famiglia di Brar è rimasta sbalordita dalla notizia. “Quando l’ospedale ci ha informati della sua condizione, abbiamo dovuto avvertire parenti e conoscenti che si erano già riuniti per piangerlo. Avevamo allestito una tenda, preparato cibo per il lutto e la legna per la cremazione”, hanno condiviso i familiari, ancora increduli per l’improvviso cambiamento della situazione.



