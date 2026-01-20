Amg Energia, cambio in vista nel cda: potrebbe entrare la Lega

Le mosse che riguardano la società partecipata del Comune

PALERMO – Cambio in vista per il cda di Amg Energia, la società partecipata del comune di Palermo guidata da Francesco Scoma. Si è infatti dimesso Antonino Iacono, consigliere di amministrazione indicato dalla Dc: un passo indietro che, sostengono i ben informati, sarebbe dovuto a motivazioni personali più che politiche.

La scelta ha però avviato la fase delle trattative, resa più complicata dal momento che vive la politica a livello regionale e locale: la Dc è in grosse difficoltà e in consiglio comunale ha perso quattro componenti su sei. Il posto in giunta non sarebbe a rischio, ma la carica di componente del cda non andrà al partito dello scudocrociato.

I rumors sostengono, invece, che la casella sarà appannaggio della Lega: una sorta di compensazione, dopo che il presidente Scoma ha lasciato i salviniani per tornare in Forza Italia, col sindaco Roberto Lagalla che si sarebbe fatto garante della nomina per l’area del vicepresidente della Regione Luca Sammartino con l’avvocato Giuseppe Mangano. La carica di vicepresidente rimarrà a Fratelli d’Italia.