“Amianto a Valverde? Il Comune è totalmente estraneo alla vicenda”

Le parole del sindaco Caggegi

1' DI LETTURA

VALVERDE (CATANIA) – E’ stata notizia di questi giorni, quella di una denuncia depositata dal Codacons a proposito della minaccia amianto a causa di materiale pericoloso presente all’interno di un terreno a Valverde. A puntualizzare meglio la questione è, oggi, il sindaco Domenico Caggegi.

“Tengo a precisare in primo luogo che si tratta di un terreno privato – spiega il primo cittadino – e di un non meglio individuato locale. Vale la pena fare sapere che abbiamo avviato le opportune verifiche da parte della Polizia locale e solo dopo avere constatato eventuali pericoli per l’incolumità pubblica procederemo, ove necessario, alla segnalazione agli organi competenti di idonea relazione, ed avvieremo le azioni previste dalla legge a tutela della pubblica incolumità”

“Ci preme evidenziare che nessuna responsabilità – conclude Caggegi – è ad oggi attribuibile all’Ente comunale che pertanto è assolutamente estraneo alla vicenda in questione e che riserva ogni opportuna azione”.