Valverde: eternit frantumato a Maugeri, la denuncia

"Rilevante pericolo per la salute pubblica"

CATANIA – Un esposto – denuncia sulla presenza nella frazione Maugeri di Valverde (in provincia di Catania) di lastre di copertura in fibrocemento-amianto frantumate e in elevato stato di deterioramento, tali da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica e un allarme sociale.

Lo ha presentato l’associazione dei consumatori Codacons Sicilia alla procura della Repubblica, all’Asp, al Nucleo operativo ecologico e tutela ambientale dei Carabinieri e al sindaco del paese.

L’associazione chiede agli organi competenti di attivarsi al più presto al fine di “sanzionare eventuali condotte illecite di inquinamento ambientale ed evitare ulteriori rischi per l’incolumità pubblica e la salute dei residenti non solo della frazione Maugeri ma anche di Aci Sant’Antonio, in quanto il vento trasporta le fibre libere anche a diversi chilometri di distanza”.