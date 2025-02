“Amiche per le donne”: musica, unione e solidarietà a Nicolosi

Il programma dell'iniziativa

CATANIA – La musica come strumento di unione, la solidarietà come obiettivo comune e l’arte come espressione di forza e bellezza: questi gli elementi chiave di “Amiche per le Donne”, il grande evento che si terrà il 7 marzo 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro “Giordana Di Stefano” di Nicolosi.

Una serata che, come si legge in un comunicato dell’organizzazione, andrà oltre il semplice spettacolo, trasformandosi in un messaggio di collaborazione, condivisione e supporto tra donne e per le donne.

L’idea nasce dalla cantante Ottavia Privitera, che ha immaginato un format nuovo e potente, capace di emozionare e sensibilizzare. “È una bellezza indescrivibile vedere sul palco donne che si esibiscono per altre donne, senza competizione, ma con l’unico scopo di trasmettere emozioni e sostegno reciproco”, racconta Privitera.

Accanto a lei, fin dall’inizio del progetto, la cantante Giada Carcione, che ha subito sposato la missione dell’evento: “La gioia più grande è sentire il lavoro di squadra, perché tra le donne non c’è rivalità, ma collaborazione. Questo spettacolo è la dimostrazione che insieme possiamo fare la differenza”.

La direzione esecutiva dell’evento è affidata a Rosmary Group’s, con Alessandro Costanzo, che curerà la parte logistica, garantendo una gestione impeccabile di ogni aspetto organizzativo.

Gli ospiti

L’evento vedrà otto straordinarie cantanti catanesi oltre Ottavia Privitera e Giada Carcione, Anita De Luca, Valentina Niciforo, Francesca Ragonesi, Sonia Costa, Letizia Contadino e Rossella La Rocca – che si esibiranno sul palco, accompagnate da un’orchestra diretta dal maestro Daniele Zappalà.

Accanto a loro, ospiti d’eccezione: il chitarrista e docente Luca Galeano, il maestro di canto Renato Vinciguerra e il pittore contemporaneo Nunzio Papotto, che realizzerà un’opera in estemporanea durante lo spettacolo, trasformando la serata in un vero incontro tra musica, arte e creatività.

La serata sarà arricchita dalle interpretazioni teatrali di Giovanna Marano, che porteranno in scena monologhi intensi e commoventi, e dalle esibizioni coreografiche di due ballerine, che daranno forma alla musica con la loro danza.

La solidarietà

Ma “Amiche per le Donne” è molto più di un concerto. È un gesto concreto di solidarietà: il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Ibiscus E.T.S., che opera all’interno del Policlinico di Catania per sostenere la ricerca e l’assistenza ai bambini affetti da malattie onco-ematologiche. Ibiscus non solo finanzia studi scientifici, ma offre anche supporto concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, attraverso programmi di accoglienza e assistenza durante il percorso di cura.

Ad arricchire la serata, un importante messaggio dedicato alla salute femminile: sarà presente il dottor Vincenzo Castello, che illustrerà una terapia innovativa per alleviare i dolori della fibromialgia, una patologia che colpisce principalmente le donne e che spesso viene sottovalutata.

L’evento, patrocinato dal Comune di Nicolosi e dalla presidenza dell’ARS, si propone non solo di offrire uno spettacolo di altissimo livello artistico, ma anche di lasciare un segno tangibile di speranza e sostegno.

“La musica è un linguaggio universale, ma quando a suonarla e cantarla sono donne per altre donne, diventa ancora più potente. ‘Amiche per le Donne’ è la dimostrazione che insieme possiamo essere voce, forza e speranza.”