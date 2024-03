Amicri Catania: la solidarietà e l’impegno per i più fragili

L'associazione è stata fondata da ex volontari della Croce rossa

CATANIA – L’Associazione di volontariato AMICRI ODV di Catania, rappresentata da Enzo Strano, nasce dall’impegno di un gruppo di ex volontari della “Croce Rossa Italiana” che, con spirito di altruismo verso le categorie più fragili, hanno deciso di mettere a disposizione degli altri la lunga esperienza maturata durante le emergenze sanitarie, nella protezione civile e nel mondo del sociale.

Tante le iniziative che, nel corso degli ultimi anni, hanno visto l’Associazione mettersi in gioco su svariati fronti, a partire dal lungo periodo della pandemia dove – collaborando con le “Ancillae Domini” di Nicolosi e con le Suore “Figlie della Carità” di Catania – hanno distribuito pasti a chi in quel periodo era invisibile e privo di qualsiasi sostegno.



Da gennaio 2021 l’Associazione ha anche attivato un servizio di unità di strada diurno, con la presenza di specialisti, teso a tracciare un profilo psicologico dei senza fissa dimora e individuarne bisogni e capacità socio-relazionali e lavorative residue. Fra le principali attività svolte, tanto per citarne alcune, troviamo il recupero di alimenti da distribuire ad altre organizzazioni no profit o direttamente a famiglie in difficoltà; il recupero e donazione ad indigenti di arredi e elettrodomestici dismessi ma funzionanti; la raccolta e distribuzione a fragili o bisognosi di abbigliamenti, corredini, culle, seggioloni, dispositivi sanitari; la sollecitazione al Comune di Catania – unitamente alle altre associazioni – dell’istituzione della Residenza Virtuale per i senza fissa dimora, che permetterebbe loro di godere del diritto al documento di identità e all’assistenza sanitaria.



Fra i più recenti impegni ritroviamo il tentativo di dare risposte alle esigenze delle persone fragili e sole, attivando momenti di ascolto e di condivisione che possano permettere un’accoglienza delle necessità relazionali e di risocializzazione e un supporto alla ricostruzione di identità danneggiate e senza prospettive.Il prossimo appuntamento in agenda di AMICRI sarà per sabato 23 marzo (dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00) presso la Casa “Figlie della Carità”, ubicata a Catania in via Scandurra al civico 8 e messa a disposizione dalle Suore Vincenziane. Durante l’evento, su gentile donazione della famiglia, sarà realizzata una vendita di quadri del noto pittore etneo Salvo Foti, il cui ricavato – fa sapere l’Associazione – sarà destinato all’acquisto di un furgone (in sostituzione del precedente ormai vetusto e inutilizzabile) e ad attività benefiche sempre a favore dei più bisognosi.