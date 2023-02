Amministrative, Cuffaro appoggia Schifani: “Bene anticipare”

Ecco l'opinione del commissario della Dc

PALERMO – “La Dc è convinta che le imminenti elezioni amministrative in Sicilia, che vedono coinvolti diversi Comuni, debbano avvenire in concomitanza con quelle nel resto d’Italia”. Lo dice il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Votando tutti negli stessi giorni offriremmo una omogeneità tra le città, in elezioni già difficilissime in partenza. – aggiunge – Anticipare di due settimane, ad esempio, non cambierebbe la situazione in Sicilia dove già si è in piena campagna elettorale e le liste sono prossime alla definizione. È importante, in questo periodo storico, non correre in ordine sparso, soprattutto per non disorientare gli elettori e scongiurare, in tutti i modi possibili, l’astensionismo nelle varie città”.