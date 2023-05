Amministrative: gli incontri di Cna Catania con i candidati a sindaco

1' DI LETTURA

Anche per la Cna di Catania sono stati previsti degli incontri (aperti al pubblico) con i candidati a sindaco del capoluogo etneo.

Martedì 16 maggio alle ore 16.30 Floriana Franceschini e Andrea Milazzo, rispettivamente presidente e segretario, si confronteranno con Maurizio Caserta, Gabriele Savoca ed Enrico Trantino, mentre il successivo martedì 23 maggio, stavolta alle ore 17.00, sarà il turno di Vincenzo Drago, Giuseppe Giuffrida, Giuseppe Lipera e Lanfranco Zappalà di interloquire con i vertici dell’associazione artigiana. Entrambi i dibattiti si terranno presso la sede di piazza dei Martiri n. 8.

Il peso asfissiante della burocrazia comunale che interferisce pesantemente nell’attività delle piccole e medie imprese locali, la legalità come principio da affermare in una città di abusivismi dilaganti, la sicurezza negata ai cittadini perbene e il necessario decoro urbano, i regolamenti da chiarire, da applicare, a volte ancora da creare, talune politiche fiscali penalizzanti per le pmi, la zona economica speciale, l’economia circolare e le comunità energetiche come futuro ineludibile dei territori sono alcuni dei temi che saranno trattati.

La Cna avanzerà le proprie dettagliate proposte e i candidati esporranno il loro punto di vista a riguardo dei temi messi “sul tappeto” dagli artigiani.