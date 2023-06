Amministrative, i numeri sorridono alla squadra di Pogliese

Da Biancavialla a Gravina, fino al consiglio comunale di Catania. La mappa del consenso sull'ex primo cittadino.

CATANIA. Salvo Pogliese vincitore ombra di questa tornata amministrativa catanese? I numeri dicono che l’ex inquilino di Palazzo degli Elefanti, oggi senatore di FdI, mantiene un forte ascendente sulla politica metropolitana. Perché i due “sindaci bulgari” alle falde dell’Etna, ovvero Massimiliano Giammusso e Antonio Bonanno, che hanno raccolto percentuali da capogiro rispettivamente a Gravina di Catania e Biancavilla, provengono dalla sua cantera politica. Nel frattempo, anche il neo sindaco di Sant’Alfio, Alfio La Spiana, ha dichiarato la vicinanza politica a Pogliese.

Nel consiglio comunale catanese, dove il centrodestra ha 30 dei 36 consiglieri comunali, la pattuglia pogliesiena può contare su otto elementi. O meglio, su otto degli undici consiglieri eletti nelle due liste confezionate in corso Sicilia 11, storica sede della Fiamma: FdI (15,09%) ed Enrico Trantino sindaco per Catania (8,68%). Nello specifico, si tratta di Andrea Barresi, Paola Parisi, Erio Buceti ed Erika Bonaccorsi (eletti in FdI); e di Giovannni Curia, Fabio Currò, Alessia Currò, Anthony Manara (eletti nella civica a sostegno del neosindaco).