Amministrative, la figlia di Enzo Bianco in campo per Caserta

Giulia Bianco sarà candidata in consigio comunale all'interno del cartello che riferimento al padre.

Catania. Un Bianco in corsa ci sarà. E sarà Giulia, la figlia del già primo cittadino catanese e ministro dell’Interno. La lista – manco a dirlo – è “Con Bianco per Catania”, uno dei cartelli all’interno di quel Fronte progressista che sosterrà l’economi Maurizio Caserta alla carica di primo cittadino. “Non ho mai fatto politica attiva, sono sempre stata solo un’attenta osservatrice. Ma non si può più stare a guardare. Ne va del nostro futuro”, scrive sui social la diretta interessata.

“Sono davvero preoccupata – scrive ancora – Nei prossimi anni Catania deve riprendere un percorso di sviluppo e di crescita. Noi giovani, insieme a tutti i cittadini, ne abbiamo pieno diritto. Ma per questo dobbiamo impegnarci direttamente. Per una città più sostenibile, più sicura, più pulita, in cui possa fiorire il turismo e da cui i giovani non debbano fuggire per trovare occasioni lavorative”.

“I valori con cui sono cresciuta mi impongono oggi di fare la mia parte, di dare il mio contributo”, ha concluso.