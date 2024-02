Amministrative, nasce in Sicilia il fronte del terzo mandato per i sindaci

Lettera dell'Anci

PALERMO – Nasce in Sicilia il fronte del terzo mandato per i sindaci dei piccoli centri. Lo guida l’Anci regionale, associazione che riunisce le fasce tricolori dell’Isola. la richiesta è quella di introdurre anche in Sicilia, come nel resto d’Italia e in tempo per le prossime Amministrative di primavera, la facoltà del terzo mandato per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti.

Lettera a Schifani e Galvagno

La richiesta dell’Anci Sicilia è contenuta in una nota inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, al presidente della commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, e all’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina. Con il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri, infatti, non ci sarà limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e salirà a tre il limite dei mandati per quelli da 5 a 15 mila abitanti. “In relazione a ciò – spiega il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta – chiediamo al Parlamento regionale di procedere in tempi brevi all’approvazione della norma anche nell’Isola”.

L’ipotesi del ddl Enti locali

La norma potrebbe trovare posto nel ddl di riforma degli Enti locali, che è stato appena approvato dalla commissione Affari istituzionali. All’interno della riforma diverse novità nelle norme che regolano la vita degli enti locali. Il testo andrà in Aula nei prossimi giorni e l’introduzione del terzo mandato potrebbe avvenire con un emendamento a Sala d’Ercole. Resta soltanto da capire se esiste la volontà politica da parte di maggioranza e opposizione.