50 Top Pizza 2025, la palermitana Ammodo tra le migliori pizzerie d’Italia

Un nuovo traguardo dopo i Tre Spicchi del Gambero Rosso

La pizza siciliana conquista un nuovo traguardo nazionale. Daniele Vaccarella, patron-pizzaiolo della pizzeria Ammodo a Palermo, entra ufficialmente nella prestigiosa guida 50 Top Pizza 2025, posizionandosi al 69° posto tra le 100 migliori pizzerie d’Italia.

Un riconoscimento che si aggiunge ai Tre Spicchi, massimo riconoscimento della guida Pizzerie d’Italia 2025 del Gambero Rosso ottenuto lo scorso anno, consacrando il progetto Ammodo come una delle realtà più influenti nel panorama della pizza contemporanea.

Come nasce il progetto Ammodo

Daniele Vaccarella può essere considerato un pioniere della buona pizza a Palermo. Già nel 2012, sceglieva di sperimentare con grani antichi siciliani e lievito madre, anticipando una tendenza oggi ampiamente diffusa. Una visione lungimirante che lo ha reso uno dei protagonisti del rinnovamento della pizza nel Sud Italia.

Il progetto Ammodo nasce da un percorso personale costruito con pazienza e dedizione, condiviso con la moglie Maria Luisa Di Marco. Anni di studio, sacrifici e ricerca hanno dato forma e vita a un locale che unisce sobrietà e raffinatezza, pensato per valorizzare al massimo la qualità dell’impasto e delle materie prime. Al centro di tutto, la pizza: protagonista assoluta di un’esperienza gastronomica che mette in equilibrio innovazione, territorio e artigianalità.

Daniele Vaccarella: “Si può fare buona pizza anche senza clamore”

“Siamo tra le 100 migliori pizzerie d’Italia! A dirlo è la guida 50 Top Pizza 2025. A viverlo, ogni giorno, siamo noi. Con la testa bassa, il forno acceso e la voglia di fare sempre meglio – scrive Daniele Vaccarella sui social – Tra nomi storici e grandi insegne, ci siamo anche noi: Ammodo. Con i nostri impasti, le nostre scelte, il nostro modo di intendere la pizza”.

“Perché sì, si può fare buona pizza anche senza clamore – aggiunge – Senza compromessi. Con semplicità, con verità. Con olio, pomodoro e basilico. E con chi ogni giorno ci sceglie, tra una Margherita e una novità. Grazie a chi ci ha portati fin qui. Non è un traguardo. È un Ammodo d’essere”.

Le pizzerie siciliane tra le migliori d’Italia

Sono sette le pizzerie siciliane presenti nella 50 Top Pizza Italia 2025:

32° Saccharum – Altavilla Milicia (PA)

45° L’Orso – Messina

62° Frumento – Acireale (CT)

64° Archestrato di Gela – Palermo

69° Ammodo – Palermo ( New Entry )

83° Piano B – Siracusa

94° Sitári – Agrigento

Le “Pizzerie Eccellenti” in Sicilia

Sono 29 le pizzerie siciliane che figurano tra le “Pizzerie Eccellenti” raggruppate per regione. Ecco l’elenco con i nomi in ordine sparso, dal momento che non c’è una classifica:

Ozio Gastronomico – Palermo

Barracuda – Messina

Bocche di Fuoco – Catania

Cagliostro – Palermo

Casa Morra – Palermo

Cortile Siciliano – Tremestieri Etneo (CT)

Da Pistritto – Favara (AG)

Daniele Cacciuolo Pizzeria e Bistrot – Gela (CL)

De Natale Pizza e Cucina – Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Era Ora – Siracusa

Forno Santa Maria – Palermo

Frida – Palermo

Funnaco PizzaLab – Palermo

Granofino – Agrigento

In un angolo di mondo – Acireale (CT)

Incavò – Ispica (RG)

La Braciera – Palermo

L’Evoluzione Pizza Contemporanea – Catania

Mastunicola – Palermo

Meditè – Siracusa

Monelle – Alcamo (TP)

Parà Bottega & Bistrot – Palermo

Piedimonte 1.0 – Rodia (ME)

Prandìa – Castel di Tusa (ME)

Sazi e Sani – Catania

Seven Pizzeria – Caltanissetta

That’s Amore – Raffadali (AG)

Verace Elettrica – Milazzo (ME)

Villa Costanza – Palermo