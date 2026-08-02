In piazza a San Leone

AGRIGENTO – Un gambiano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di avere accoltellato due giovani durante la notte davanti alcuni locali della movida di piazzale Giglia a San Leone.

Leggi anche La Sicilia che (non) vorrei: chi scrive e chi resta solo a guardare Edificio crollato a Messina, si scava tra le macerie per cercare i dispersi Nave della Marina italiana abborda petroliera russa a largo di Pantelleria

In ospedale sono stati portati un 17enne che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e per il quale i medici mantengono riservata la prognosi e un ventenne che è stato colpito ad un ginocchio. Entrambe le vittime sono residenti nel rione di Villaseta.

Il ventiseienne, già sentito dai militari dell’Arma, si è difeso sostenendo d’essere stato accerchiato da un “branco” di giovani, aggredito, picchiato e minacciato con una pistola e con un coltello e d’essersi difeso. I carabinieri hanno sentito più testimoni e fatto una perquisizione, che ha dato esito negativo, nell’abitazione del giovane. Per l’indagato, il pm ha disposto il carcere.