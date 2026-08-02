 Agrigento, un arresto e due giovani accoltellati a San Leone
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Malamovida, un arresto. Due ragazzi accoltellati, grave un 17enne

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In piazza a San Leone
AGRIGENTI
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AGRIGENTO – Un gambiano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di avere accoltellato due giovani durante la notte davanti alcuni locali della movida di piazzale Giglia a San Leone.

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In ospedale sono stati portati un 17enne che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e per il quale i medici mantengono riservata la prognosi e un ventenne che è stato colpito ad un ginocchio. Entrambe le vittime sono residenti nel rione di Villaseta.

Il ventiseienne, già sentito dai militari dell’Arma, si è difeso sostenendo d’essere stato accerchiato da un “branco” di giovani, aggredito, picchiato e minacciato con una pistola e con un coltello e d’essersi difeso. I carabinieri hanno sentito più testimoni e fatto una perquisizione, che ha dato esito negativo, nell’abitazione del giovane. Per l’indagato, il pm ha disposto il carcere.

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