Amts Catania, pubblicati due bandi per 39 assunzioni

Trantino: "Criteri meritocratici per un aiuto alla mobilità"

CATANIA – Due bandi di concorso per 37 nuove assunzioni nell’Amts, 29 operatori qualificati della mobilità e otto collaboratori di esercizio, sono pubblicati da oggi sul sito Azienda municipale trasporti e sosta di Catania. In particolare, i 29 ausiliari del traffico verranno adibiti al controllo della sosta delle strisce blu mentre gli otto operatori saranno destinati alla guida di carro attrezzi adibiti alla rimozione delle auto in sosta vietata. Entrambi i bandi di concorso scadranno il prossimo 12 dicembre 2023.

“Voglio ringraziare Giacomo Bellavia, i dirigenti ei funzionari dell’Amts – ha detto il sindaco Trantino – per la solerzia con cui hanno proceduto, dopo la nostra valutazione positiva in sede di controllo analogico, per bandi a evidenza pubblica per soli titoli, senza possibilità di interferenze esterne.I nuovi assunti saranno anche una preziosa mano d’aiuto per i nostri vigili urbani nel contrasto alla sosta selvaggia e nelle tante altre attività di cui abbiamo necessità operativa per migliorare la mobilità in città”.

“Continua il percorso virtuoso nella gestione amministrativa dell’Azienda, di concerto con il Comune di Catania, anche sul fronte del potenziamento e del rinnovo del personale – ha affermato l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia – è applicato ancora una volta il nuovo metodo di selezione con criteri meritocratici, veloci e trasparenti, facendo dell’Azienda e del Comune un prototipo per altre Amministrazioni pubbliche. Le nuove unità di personale, in particolare, andranno a potenziare e migliorare i servizi per l’utenza e per i cittadini”.