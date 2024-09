L’annuncio di Amts: in arrivo il nuovo sistema di biglietti elettronici

Saranno venduti tramite app

CATANIA – In partenza il nuovo sistema dell’Amts per la vendita elettronica di biglietti. Lo comunica la stessa azienda etnea in una nota, annunciando anche la sostituzione della vecchia vendita cartacea di biglietti con un sistema di app. L’annuncio è stato dato in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre.

Si tratta, scrive l’Azienda, di un importante e necessario passo avanti per il Trasporto pubblico nella città di Catania, di cui già esiste un primo passaggio fondamentale, costituito dall’App già scaricabile e funzionante: Amts Smart Ticketing.

I nuovi biglietti Amts

Attraverso l’app è già possibile acquistare il biglietto di corsa semplice (al costo di 1 euro, della durata di 90 minuti); il biglietto di Alibus (al costo di 4 euro, della durata di 90 minuti, che consente l’utilizzo sia di Alibus che di tutte le linee urbane); il biglietto di intera giornata (al costo di 2,50 euro, che scade alla mezzanotte). I biglietti possono anche essere acquistati negli oltre 100 rivenditori digitali PuntoLis – Punti Lottomatica.

Si tratta di un primo gradino di un sistema più ampio e di ultima generazione. In tempi molto brevi, infatti, tramite l’App si potranno anche fare gli abbonamenti e il nuovo sistema consentirà una facile integrazione col sistema di Fce, per il trasporto integrato.

La svolta digitale consentirà, inoltre, di contrastare in maniera ancora più sicura il pericolo di contraffazione dei biglietti, non più cartacei. Il biglietto fisico, infatti, diventerà un semplice QRCode da convalidare in vettura.

L’iniziativa rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON) “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Realizzazione piattaforma Smart Moving”- Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa – Sistema Pubblico di Connettività Lotto 3 – Sistema Mobilita Integrata dei Trasporti.