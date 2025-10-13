Anas, limitazioni sulla strada statale “Della Valle del Dittaino”

Tra Ramacca (Ct) e Agira (En)

CATANIA – A partire da domani e fino al 30 novembre 2025, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, fra i km 29 e 39 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, tra i territori di Ramacca (CT) e Agira (EN), verrà eseguito un restringimento della carreggiata su tratti saltari con senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che la misura si rende necessaria per completare i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo la SS192 nella chilometrica interessata da competenze.