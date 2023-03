Catania, una targa per i 100 anni della professoressa Cancelliere

E' stata consegnata dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi

CATANIA. Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha consegnato una targa dell’aula alla professoressa Maria Antonietta Cancelliere per i suoi cento anni.

“Il Consiglio comunale di Catania – ha affermato Anastasi – non manca di mostrare vicinanza ai propri concittadini anche attraverso questi momenti”. La Cancelliere, nata a Paternò il 26 marzo del 1923, ha insegnato per tanti anni Lettere nell’istituto “Marconi” di Catania.